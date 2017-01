Temer decreta luto de 3 dias e diz que Teori era orgulho para os brasileiros

DÉBORA ÁLVARES E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer decretou nesta quinta-feira (18) luto oficial de três dias pela morte do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki e classificou o acidente aéreo como um "doloroso acontecimento". Em pronunciamento no Palácio do Planalto, o peemedebista disse ter recebido a notícia com "profundo pesar" e lamentou a perda de um homem público "impecável" e "direito", com trajetória pública impecável. "Era um homem de bem e um orgulho para todos os brasileiros", disse. "O luto é uma homenagem modesta a quem sempre serviu à classe jurídica, aos tribunais e ao povo brasileiro", acrescentou. O ministro, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, morreu na tarde desta quinta-feira (19) em um acidente de avião na costa de Paraty (RJ). A informação foi confirmada pelo filho do ministro Francisco Zavascki. A morte de Teori foi recebida com perplexidade no meio jurídico. Políticos classificaram a morte como "tragédia" para o Brasil. Em nota de condolências, o juiz federal Sergio Moro afirmou que está "perplexo" com a morte de Teori.