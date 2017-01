Estátua do zagueiro Bellini é pichada em frente ao Maracanã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estátua do zagueiro Bellini amanheceu pichada nesta quinta-feira (19) em frente ao estádio do Maracanã. O monumento é um dos mais visitados do estádio Bicampeão do mundo com a seleção brasileira, em 1958 e 1962, o jogador morreu em 2014 aos 83 anos, vítima de insuficiência respiratória e falência múltipla dos órgãos. A pichação ocorre em meio a uma crise no Maracanã. Na última semana, furtos e depredações foram registradas no maior estádio do Rio de Janeiro. No dia 10 de janeiro, dois bustos foram furtados. Um deles é do jornalista Mário Filho, que dá o nome oficial ao estádio. A peça era de cobre e estava exposta em uma das áreas de acesso ao complexo. O outro foi o de Ângelo Mendes de Morais, prefeito do Rio durante a construção do Maracanã nos anos 40. O Maracanã sofre com o sucateamento há pouco mais de três anos de sua reinauguração. O estádio ainda está sem luz por causa da falta de manutenção de um dos equipamentos de energia. Operadora do complexo durante os Jogos Olímpicos, a Rio 2016 entregou a arena ao Governo do Rio há cerca de um mês. A Odebrecht, que administra o local, já anunciou que pretende se desfazer do negócio. A empresa tenta vender o Maracanã. Dois grupos estão interessados. Um é liderado pela Lagardère. O outro pelo Flamengo, que conta com a CSM e com a GL Eventos. Caso o negócio não seja fechado, o Governo do Rio já anunciou que pretende fazer uma nova licitação. O vencedor só deverá ser definido no final do ano. O Rio gastou cerca de R$ 1,2 bilhão para reformar o estádio.