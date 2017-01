Corinthians fecha acordo com a Ponte Preta e terá Pottker para o Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ponte Preta chegou a fazer graça, celebrando na internet a permanência de William Pottker. O atacante só seguirá no clube campineiro, no entanto, até o final do Campeonato Paulista. Terminado o Estadual, não havendo reviravoltas, o jogador de 23 anos vai se transferir para o Corinthians. As diretorias alvinegras entraram em acordo, e o catarinense vestirá outra camisa preta e branco em maio. Além de pagar cerca de R$ 7 milhões pelo atleta, o Corinthians cederá dois jogadores. O zagueiro Yago e o atacante Lucca serão emprestados à Ponte Preta até dezembro, com parte dos salários pagos pelo clube paulistano. O Corinthians deverá ficar com 50% dos direitos econômicos de Pottker. A ideia é firmar um contrato de três anos com aquele que foi um dos artilheiros do último Campeonato Brasileiro, ao lado de Diego Souza e Fred. Autor de 14 gols no Nacional, o jogador abraçou a brincadeira em torno de seu nome. Chamado pelos torcedores de Harry Pottker, em referência ao bruxo dos livros e do cinema, chegou a lançar feitiços ao comemorar bolas colocadas na rede. O jogador é observado pelo Corinthians desde o último Paulista. Ele se destacou pelo Linense e teve sua contratação cogitada no Parque, mas acabou indo à Ponte Preta. Se não chegou a se firmar como titular absoluto na Ponte Preta, revezando-se com outros homens de frente, seguiu com a rotina de gols. A comissão técnica gosta de Pottker por sua capacidade de atuar em mais de uma função. Ele tem poder de finalização para jogar dentro da área, mas sabe também atuar pelos lados do campo, versatilidade considerada importante pelo treinador Fábio Carille.