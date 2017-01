Edifício desaba no Irã depois de incêndio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um edifício de 17 andares no qual dezenas de bombeiros tentavam apagar um incêndio desabou nesta quinta (19) em Teerã, capital do Irã, e matou ao menos 20 oficiais, segundo o prefeito Mohammad Bagher Ghalibaf. A agência estatal de notícias informou que 45 bombeiros ficaram feridos. O edifício construído em 1962 era um dos mais antigos da capital iraniana e abrigava um centro comercial e ateliês têxteis. Momentos antes do desabamento os ocupantes haviam sido retirados. Moradores do bairro também foram retirados, devido ao risco de explosões provocadas por vazamentos de gás. "Havíamos advertido várias vezes os responsáveis do edifício de que não era seguro", disse o porta-voz dos bombeiros, Jalal Maleki, que lamentou que as advertências não foram levadas em conta. Ele citou a quantidade de roupas armazenadas nas escadas, "o que é contrário às normas de segurança". O edifício foi construído pelo empresário judeu Habibollah Elghanian, que, depois da Revolução Islâmica de 1979, foi e executado por supostos vínculos com Israel. O iminente desabamento de um prédio antigo em Teerã serviu de ponto de partida para a história de ficção contada no filme iraniano "O Apartamento", premiado no último Festival de Cannes.