Avalanche após série de tremores deixa mortos soterrados em hotel

MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Uma avalanche deixou diversos mortos em um hotel na região central da Itália nesta quinta-feira (19). O hotel Rigopiano, na cidade de Farindola, foi soterrado após uma série de tremores. Havia 22 hóspedes e sete funcionários. As buscas continuavam até a conclusão desta edição, mas as equipes admitiam que as chances de encontrar sobreviventes nos escombros eram pequenas. Os únicos dois sobreviventes escaparam porque estavam fora do prédio no momento da avalanche. Um deles, Giampiero Parete, segundo o diário "La Repubblica", tinha deixado o hotel para buscar alguma coisa dentro de seu carro. As primeiras equipes de socorro chegaram ao local por volta das 4h locais. O acesso era bastante limitado devido a cinco metros de neve acumulados e às árvores derrubadas. Localizado no pé das montanhas do Gran Sasso, a 1.200 metros acima do nível do mar, o estabelecimento de luxo tinha quatro andares e foi deslocado por dez metros pela neve.