Metá Metá volta a Curitiba

A banda paulista Metá Metá volta a se apresentar em Curitiba. O grupo faz show na Arnica Cultural neste domingo, com o repertório do elogiado álbum MM3, além de faixas de seus trabalhos anteriores. Este será o primeiro retorno dos músicos à capital paranaense após duas apresentações com ingressos esgotados em 2016.



MM3 foi lançado de surpresa em maio do ano passado. Após algumas apresentações no Brasil, o grupo logo partiu para uma longa turnê por vários países da Europa, onde receberam inúmeros elogios da imprensa especializada. Não à toa, o disco foi citado em diversas listas internacionais que reuniram os melhores lançamentos de 2016. Por aqui, além das tradicionais listas de fim de ano, a banda recebeu o prestigiado prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, como melhor disco do ano.



Essa será a primeira apresentação do Metá Metá em Curitiba fora do Teatro do Paiol. A banda, que vem à cidade frequentemente há alguns anos, sempre esteve no tradicional palco redondo do teatro. Dessa vez, o público curitibano poderá conferir o show de pé.



Em MM3, o Metá Metá apresenta um novo caminho, com fortes influências da África do Norte, de países como Marrocos, Etiópia, Niger e Mali. O disco foi gravado ao vivo durante em três dias.

SERVIÇO:

Música: Metá Metá em Curitiba

Onde: Arnica Cultural (Rua Otelo Queirolo, 237, Bigorrilho – Curitiba)

Data: Domingo, 22 de janeiro. Abertura da casa: 15 horas / Início do show: 19 horas

Quanto: R$ 60 e R$ 30 (meia)