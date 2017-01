MON recebe festa cervejeira

Verão, cerveja artesanal, música e comidinhas, tudo isso em um dos principais pontos turísticos de Curitiba: o Museu Oscar Niemeyer (MON). Assim será a primeira edição do Sunset Session, evento gratuito que será realizado pela cervejaria Way Beer, no próximo sábado, dia 21 de janeiro. Durante o Sunset Session, a Way Beer vai promover o lançamento oficial de suas três primeiras cervejas em lata: Watermelon Ale, Coffee Brown Ale e JabutiGose. As bebidas serão comercializadas já geladas.