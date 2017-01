Primeiro dia de registro acadêmico lotou o prédio histórico da UFPR na Praça Santos Andrade, em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) esclarece que os aprovados no vestibular 20176-2017 podem efetivar a matrícula apresentando Carteira de Identidade (o Registro Geral — RG) com qualquer data de expedição, ou o protocolo de solicitação de novo documento ao Instituto de Identificação. Nesses casos, os calouros deverão assinar, no ato da matrícula, um termo se comprometendo a apresentar o novo documento em 30 dias.

O período de matrículas para os candidatos aprovados no vestibular começou ontem e prossegue até o dia 27 de janeiro, obedecendo a um calendário com dias e horários determinados por curso.

A documentação exigida consta do edital do concurso e no item 10 do Guia do Candidato, que é parte integrante do edital. Como documento de identidade, é aceita apenas a carteira de identidade civil ou militar, que deverá estar válida dentro do prazo de conclusão do curso. Os aprovados devem apresentar o documento original acompanhado de fotocópia simples ou fotocópia autenticada em cartório.

No item 10, o Guia do Candidato estabelece que o documento de identificação “deverá estar atualizado, permitindo a identificação do candidato via foto” e que “não serão aceitos documentos com fotos de menores de 14 anos”. No entanto, nenhum candidato será impedido de efetivar a matrícula se não tiver o documento atualizado, desde que assine o termo de responsabilidade comprometendo-se a entregá-lo no prazo estabelecido.

A necessidade do documento atualizado provocou uma grande procura no Instituto de Identificação do Paraná desde o início da semana. Só na segunda-feira, cerca de mil candidatos aprovados no vestibular da UFPR haviam produrado o Instituto para providenciar o documento atualizado.

A demanda até fez com que o Instituto de Identificação criasse uma força tarefa para atender os calouros com documentação antiga.

Alunos da UFPR devem se recadastrar

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) retomou o processo de recadastramento obrigatório de alunos, que havia sido suspenso em dezembro. Até o dia 31 de janeiro, todos os estudantes matriculados na UFPR devem atualizar seus dados cadastrais, no site na instituição.

O recadastramento visa manter atualizadas as informações dos alunos da UFPR junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacional Anísio Teixeira (Inep), órgão que coordena todos os anos o Censo da Educação Superior.

O procedimento é obrigatório para todas as instituições de ensino superior e impacta diretamente no orçamento que será recebido pelas instituições federais no ano subsequente. Por isso, é extremamente importante que a UFPR responda ao Censo da forma mais fidedigna possível.

Ano letivo

As aulas na Universidade Federal do Paraná (UFPR) começam no dia 13 de fevereiro para os cursos de Fisioterapia e Medicina (do 1º ao 9º período) e no dia 20 de fevereiro para os demais cursos. A UFPR tem campi, além de Curitiba, em Pontal do Paraná/Litoral, Palotina/Noroeste, Matinhos/Litoral, Jandaia do Sul/Norte e Toledo/Oeste.