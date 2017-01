Prefeitura realiza a primeira Balada Protegida de Curitiba

Área da Vicente Machado teve a presença da Guarda e outras secretarias municipais (foto: Geraldo Bubniak)

A primeira Balada Protegida da Prefeitura de Curitiba com a participação de diversos órgãos da Prefeitura foi realizada na noite de ontem. A ação aconteceu na Avenida Vicente Machado, no Batel, a partir das 20 horas e se estenderia até as 2 horas da madrugada de hoje. A Balada Protegida é um projeto da Prefeitura em parceria com setores de bares e restaurantes da Capital para ordenar as atividades noturnas na Capital.

O foco da ação de ontem foi orientar e proteger as pessoas que frequentam os bares da Vicente Machado. A Setran isolou com cones a faixa da direita da avenida, pois muitos frequentadores dos bares costumam ultrapassar os limites das calçadas e ocupar esta faixa em frentes aos bares, correndo risco de atropelamentos. O bloqueio foi feito da Rua Coronel Dulcídio até um pouco para frente da Alameda Presidente Taunay, trecho onde há grande concentração de bares e de pessoas nas ruas.

A Setran também promoveu uma ação educativa, com sua equipe de Educação no Trânsito, que usou um bafômetro para medir a alcoolemia dos clientes dos bares e esclarecer os riscos de dirigir sob o efeito de álcool.

O Departamento de Política Sobre Drogas, da Defesa Social, fez orientações sobre os problemas causados pelo uso de drogas. Duas viaturas da Guarda Municipal também ficaram na região para garantir a segurança e evitar tumultos.

Neste ano, já foram feitas na cidade duas Ações Integradas de Fiscalização Urbana (Aifus), uma das ferramentas do programa Balada Protegida. A Aifu, que já era realizada anteriormente pelo poder público, tem o comando da Polícia Militar e segue uma programação anual.

Apesar de parte do setor de bares e restaurantes apoiar a ação, um outro grupo reclama que o Programa, especialmente a Aifu, cerceia a atividade.