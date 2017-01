Fica Comigo (foto: Divulgação)

A festa "Fica Comigo", do bloco carnavalesco Fica Comigo, do Rio de Janeiro, famoso por arrastar multidões, está chegando para esquentar os corações dos turistas no litoral paranaense. Depois de fazer sucesso em Curitiba no ano passado, a badalada festa desce a serra, pela primeira vez, para embalar Guaratuba com a melhor seleção do pagode retrô. Com realização da Planeta Brasil, Minds, Vinícius Ferreira, Bossa Bar em parceria com a Prime, o evento inédito acontece hoje, no Café Curaçao (Rua Brejatuba,500), a partir das 23h59.



O evento tem a proposta de "falar de amor" em diversas formas, espalhando alegria e animação através de um repertório que homogenia os clássicos dos anos 90, com músicas de grupos que marcaram várias gerações, como Só Pra Contrariar, Katinguelê, Exaltasamba, Raça Negra, Molejo e outros.



Quem comanda a noite é o primeiro bloco de pagode retrô Fica Comigo, criado em 2011 no Rio de Janeiro, e que desenvolveu o projeto em formato de festa e bloco de carnaval, com eventos autorais que já impactaram mais de 200 mil pessoas em capitais como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Ceará, São Paulo, Curitiba, por exemplo.



A festa "Fica Comigo" acontece mensalmente no Rio de Janeiro com eventos autorais e tem sido realizada em diversas cidades do Brasil. Nas redes sociais o perfil já possui mais de 100 mil likes e seguidores do país inteiro.