As obras de construção das alças de acesso à trincheira da Ceasa, no Tatuquara, foram retomadas e entram na fase inicial de execuação. A obra estava parada e foi retomada pela atual gestão no início do ano. A obra deverá ser entregue em dez meses. No momento, são feitos serviços de drenagem e terraplanagem. A trincheira vai facilitar o acesso dos motoristas ao Ceasa, que atualmente precisam cruzar a BR-116.