O Rappa desce a Serra do Mar para fazer show

O Rappa: Em Caiobá, grupo se apresenta numa galeria de arte a céu aberto e comum repertório de 17 músicas, incluindo 4 inéditas (foto: Guto Costa)

O litoral paranaense foi escolhido para receber, no Paraná, a nova turnê do O Rappa, Acústico Oficina Francisco Brennand, que está rodando o Brasil. Marcelo Falcão, Lauro Farias, Marcelo Lobato e Xandão Meneses desembarcam em Caiobá amanhã, com o show que marca o lançamento do novo CD e DVD ao vivo gravado na Oficina Brennand, em Recife. A apresentação, com uma pegada acústica e que traz um toque especial, acontece no palco do Garden Hall, a partir das 23h59.



O grupo celebra duas décadas de carreira e já somam 10 álbuns lançados, mais de três milhões de discos vendidos, diversos prêmios (são recorde de prêmios em vídeoclipes até hoje) e discos de ouro, platina e diamante.



Os quatro integrantes se apresentam numa galeria de arte a céu aberto, que pela primeira vez recebeu um show deste porte, para gravar o primeiro eletroacústico do grupo. O repertório traz 17 músicas, incluindo 4 inéditas e clássicos dos álbuns Nunca Tem Fim e Sete Vezes, sem deixar de fora hits da carreira do grupo. A histórica oficina abriga as criações do escultor e artista plástico Francisco Brennand, de 89 anos, que esteve presente nas gravações e deu sua “benção” ao novo projeto d’O Rappa.



Neste CD e DVD, o grupo usa instrumentos diferentes nos arranjos, como uma guitarra de 12 cordas, clavinete, piano elétrico, escaleta e os steel drums (tambores de aço), muito usados na música caribenha. “Uma coisa mais crua, mas sem perder a identidade do nosso som”, afirma o guitarrista Xandão, em texto divulgado para a imprensa. O DVD dirigido por Lírio Ferreira (O Baile Perfumado) é filmado de forma diferente, com cenários que se seguem em diferentes lugares de Recife, e também em intimidades de palco, camarim e barco. Um registro histórico muito interessante, pela riqueza das obras e palavras de Brennand que transcendem o seu tempo, e pela riqueza artística d’O Rappa e seus convidados especiais da região (rapper RAPadura, Rafinha Bravoz e de João do Pife e Marcos do Pífano).



Para a nova turnê, a banda está investindo no formato do DVD, mas sem perder sua pegada, motivo pelo qual uma verdadeira “Horda” de fãs cruza o país com suas letras na ponta da língua. “É um acústico diferente, pra cima”, comenta Falcão.



Por sua coerência musical e postura engajada, O Rappa permanece sendo uma das mais influentes e respeitadas bandas da música brasileira contemporânea. Seus integrantes têm lutado contra a desigualdade social, atuando em diversas frentes, seja no financiamento de projetos que estimulem a inclusão de jovens colocados à margem da sociedade ou no recrutamento de atores de comunidades carentes para participar de seus clipes.

SERVIÇO:

O Rappa

Onde: Garden Hall (Rua Alvorada, 600), em Caiobá (Balneário de Matinhos)

Quando: Amanhã.

Abertura dos portões: 21h Início dos shows: a partir das 23h59

Quanto: de R$ 60 a R$ 410, de acordo com o setor.