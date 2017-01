Nando Reis se apresenta em Guaratuba

Nado Reis: Em Guaratuba (foto: Divulgação)

Após quatro anos na estrada com a turnê SEI, o ex-titãs Nando Reis, acompanhado de sua banda Os Infernais, se prepara para o início de sua turnê Jardim-pomar, baseada no disco de músicas inéditas que acaba de lançar. Com realização da Prime, o cantor e compositor paulista desembarca no litoral paranaense amanhã, para única apresentação no palco do Café Curaçao, a partir das 23h59. Na bagagem, além de algumas novidades, ele traz um show recheado com canções que marcam mais de 30 anos de carreira.



Na apresentação, o público poderá contemplar Nando Reis e os Infernais tocando alguns de seus sucessos, como O Que Eu Só Vejo Em Você, Declaração de Amor, Sei, Os Cegos do Castelo, Sou Dela, All Star, O Segundo Sol, Relicário, Marvin, entre outras. Também aproveita para mostrar aos fãs Só Posso Dizer, primeiro single do novo disco, do novo disco jardim-pomar, décimo álbum da sua carreira solo, que contou com a produção de Barrett Martin e Jack Endino, amigos de longa data do cantor.



Nando Reis (violão e voz) estará no palco ao lado da banda Os Infernais, que traz Felipe Cambraia (baixo e vocal), Diogo Gameiro (bateria e vocal), Alex Veley (teclados e vocal) e Walter Villaça (guitarra e vocal), além de Gil Miranda e Hannah Lima no backing vocal.

SERVIÇO:

Nando Reis e os Infernais

Onde: Café Curaçao (Av. Brejatuba, 500, Guaratuba)

Quando: Amanhã Abertura dos portões: 21h30 / Início do show: a partir das 23h59

Valores: de R$ 50 a R$ 170, de acordo com o setor.