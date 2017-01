As cores do verão em Curitiba

(foto: Franklin de Freitas)

Uma postagem no site da Prefeitura de Curitiba chamou muita atenção, ontem. A matéria mostrava um céu intensamente laranja no final da tarde de quarta-feira. O fenômeno foi resultado da junção da luz natural do entardecer com a presença de nuvens e alto nível de umidade, de acordo com Ana Beatriz Porto, meteorologista do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

“No fim de tarde, como o sol está mais baixo, a luz percorre uma área maior da atmosfera, por isso assume tons mais amarelados e alaranjados. Também tivemos um fim de tarde muito úmido e a umidade ajuda a espalhar a luz”, explica.

Mas não é apenas no céu que as cores explodem nesta época do ano na Capital. Com chuva quase todos os dias, altas temperaturas e grande incidência de sol, as plantas ganharam um tom de verde mais vivo e muitas árvores também estão florindo em amarelo, roxo e branco.

Segundo Ana Beatriz, é provável que nova situações como o colorido da quarta-feira voltem a ocorrer na capital do Paraná. “No verão, a incidência de pancadas de chuva no fim de tarde é maior. Isso eleva os níveis de umidade, que é fundamental para que tenhamos esse tipo de luminosidade”. Outro fenômeno pouco comum, a formação de nuvens chamadas pelos especialistas de Mammatus foi presenciada em Curitiba.