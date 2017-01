De virada, Corinthians vence Fla e avança às semis da Copa SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians garantiu nesta quinta-feira (19) sua vaga nas semifinais da Copa São Paulo de futebol júnior. Na Arena Barueri, o time venceu o Flamengo de virada por 2 a 1, em uma revanche de 2016. Na edição anterior da competição, o clube carioca levou a melhor na final sobre o rival alvinegro e ficou com o título nos pênaltis. Foi o terceiro título do Flamengo na Copinha, contra nove do Corinthians. Com a vitória desta quinta, a Copa São Paulo 2017 conhece agora todos os seus semifinalistas -e todos de São Paulo. De um lado, o Paulista encara o Batatais por uma vaga na decisão; do outro, o Corinthians mede forças com o Juventus. O JOGO O jogo começou em alta velocidade, e o Flamengo abriu o placar logo aos 8 min. Lincoln invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Filipe. Na cobrança de pênalti, Dener colocou no canto esquerdo e converteu. Só que a vantagem durou pouco tempo. Logo na saída de bola, o Corinthians avançou tocando a bola, a defesa rubro-negra não conseguiu afastar, e a bola sobrou para Pedrinho - o camisa 7 se livrou da marcação e bateu da entrada da área para fazer um belo gol aos 9 min. De quebra, aos 13 min, Fabrício Oya chegou a marcar o segundo gol do Corinthians, mas a arbitragem assinalou impedimento e invalidou. Acuado, o Flamengo demorou a responder, mas o fez com perigo: aos 44 min, Kleber bateu da entrada da área e acertou a trave de Filipe, que ficou com o rebote. No segundo tempo, o Corinthians chegou à virada aos 12 min: após escanteio cobrado por Pedrinho pela direita, a bola esbarrou em Del'Amore e fugiu do alcance do goleiro Gabriel. De quebra, o time paulista quase fez o terceiro aos 36 min, em cobrança de escanteio - Carlos cabeceou e acertou a trave de Gabriel. O Flamengo teve a chance de empatar aos 40 min, em jogada de Patrick para a conclusão de Jardeu, mas Filipe defendeu. Naquele momento, a torcida corintiana já fazia festa. Sob chuva, cantava 'eliminado' para provocar o rival carioca na Arena Barueri.