Se o "BBB16" (Globo) teve durante boa parte do programa uma votação dividida por regiões demográficas do Brasil para definir seus eliminados, na 17ª edição do reality a apuração do resultado volta a ser unificada. Ou seja, nada de sistema de pontos. Quem tiver a maior rejeição deixará a casa. Em 2016, antes do paredão entre Juliana e Ana Paula, a Globo implementou um novo sistema de votos, com apuração individualizada por cada região do Brasil. A votação por telefone e SMS, somada, valia também um ponto. O candidato com mais pontos no total era o eliminado A Globo disse que a mudança garantiria a representatividade de cada região e maior legitimidade ao resultado. Nos bastidores, falava-se em correção da discrepância nos votos pela internet.

Logan, novo filme-solo de Wolverine, ganha trailer inédito

A Fox lançou ontem um trailer inédito para Logan, terceiro filme solo de Wolverine. No vídeo, surgem mais informações sobre a pequena Laura Kinney (ou X-23) e como será seu relacionamento com o Professor Xavier. Em um futuro próximo, um Logan (Hugh Jackman) cansado cuida do doente Professor Xavier (Patrick Stewart), em um esconderijo na fronteira mexicana. Mas as tentativas de Logan de se esconder do mundo e de seu legado são interrompidas com a chegada da jovem mutante Laura Kinney (Dafne Keen), perseguida por forças sombrias. Logan tem previsão para chegar aos cinemas brasileiros em 2 de março de 2017. Parte da história do filme será baseada na HQ Velho Logan.

Cantora de lambada é encontrada morta em carro incendiado

A cantora Loalwa Braz, do grupo de lambada Kaoma, foi encontrada carbonizada ontem dentro de um carro em local próximo de sua casa, em Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros da região, uma equipe foi acionada às 3h50 para conter um incêndio no sótão da pousada Azur, de propriedade de Loalwa. Às 6h, a mesma equipe atendeu a uma outra chamada, desta vez para apagar o fogo em um carro modelo Honda Civic, onde foi encontrado o corpo dela, totalmente carbonizado no banco traseiro. Loalwa Braz foi quem deu voz à música "Chorando se foi".

Paulo Gustavo revela que sofreu para fazer filme

"Minha Mãe é uma Peça 2" é um sucesso nos cinemas: é o terceiro filme brasileiro da história com maior bilheteria nos cinemas, perdendo apenas para "Dona Flor e Seus Dois Maridos" e "Tropa de Elite 2". Mas, para viver a Dona Hermínia no filme, Paulo Gustavo teve de passar por alguns desafios. Na última quarta-feira, 18, o ator revelou a seus seguidores do Instagram que perdeu muito peso para viver a personagem. "Oito quilos mais magro do que estou agora! Tudo para fazer Dona Hermínia", disse ele na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a atuação do ator e a história do filme. "Olha ... amei tanto o filme que eu até assisti 3 vezes no cinema", comentou um dos seguidores.

Vídeo mostra maus-tratos a cão em gravações de filme

Um vídeo divulgado pelo site TMZ na última quarta-feira que mostra maus tratos a um cachorro no set de gravação do filme "Quatro Vidas de Um cachorro", gerou revolta nas redes sociais. No vídeo, reproduzido em diversos perfis, um cachorro da raça Pastor Alemão, cujo nome seria Hercules, é segurado e obrigado a entrar numa piscina com forte correnteza, mesmo visivelmente apavorado. Na cena que estava sendo gravada, o cachorro salva uma criança de um afogamento num rio. O vídeo foi gravado com câmera escondida por um dos membros da equipe de gravação em novembro de 2015, de acordo com o site.

Níver do dia

Luciano Camargo

cantor brasileiro

44 anos