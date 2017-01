Feijão da Fundação “debuta” e chega à 15ª edição

A mais badalada feijoada do litoral paranaense, “Feijão da Fundação”, que reúne milhares de pessoas durante a temporada de verão, chega à sua 15ª edição. Organizado pela Fundação Francisco Bertoncello, o evento, que tem à frente Francisco Bertoncello Jr. e a Prime, acontece em Guaratuba neste sábado (21), às 12 horas, em uma megaestrutura montada no Café Curaçao (Rua Brejatuba,500).

Para a edição comemorativa ao “debut”, as atrações musicais ficam por conta das bandas de samba, pagode e samba-rock Tentativa, Coisa Fina, Barba Nigra e Bigode Groove, da cantora Michelle Reich, um dos maiores nomes do sertanejo no sul do país, e dos DJs Gui Nóbrega e Hiorrana. O evento visa reunir fundos para manter em funcionamento a instituição mantida pela Fundação Francisco Bertoncello que abriga crianças órfãs ou em situação de vulnerabilidade pessoal e social, encaminhadas por órgãos competentes sob a tutela da Vara de Infância e Juventude.

Os convites custam de R$ 75 a R$ 130 e podem ser adquiridos através do Disk Ingressos. Depois, devem ser trocados pelo abadá no local, que é de uso obrigatório.