Jucilei fica perto de acerto com o São Paulo

DASSLER MARQUES E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está muito perto de fechar mais um reforço para a temporada 2017. O clube negocia o empréstimo do volante Jucilei junto ao Shandong Luneng, da China, e espera concretizar a transação nos próximos dias. A princípio, a ideia é oferecer um contrato de um ano e meio para o ex-corintiano, sendo que o Tricolor ficaria responsável apenas pelo pagamento do salário do atleta. Desde que assumiu o comando da equipe, Rogério Ceni solicitou a contratação de um volante. O clube chegou a negociar com Jucilei no ano passado, mas não conseguiu chegar a um acordo. A situação mudou agora também por conta da mudança do regulamento do futebol na China. Até a última temporada no país, eram permitidos quatro estrangeiros por elenco e mais um atleta que não fosse chinês mas asiático. Como Jucilei tem cidadania palestina, entrava nesta cota. Porém, agora, só serão permitidos cinco estrangeiros por time, sendo que apenas três podem entrar em campo. Não há mais também mais essa diferenciação para os estrangeiros asiáticos. O Shandong Luneng conta com os brasileiros Diego Tardelli, Jucilei e Gil, o italiano Graziano Pellé, o senegalês Papiss Cissé. Por isso, o clube quer negociar um dos seus estrangeiros. Jucilei, atualmente com 28 anos, despontou no Corinthians, em 2009. Pelo alvinegro, ele disputou 99 partidas, marcou seis gols e foi neociado em 2011. Jogou também pelo Anzhi, da Rússia, e Al Jazira, dos Emirados Árabes. Já o São Paulo segue nos Estados Unidos até o fim desta semana. A equipe enfrenta o Corinthians, neste sábado, pela final da Florida Cup.