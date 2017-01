Dorival tem plano audacioso para a zaga

SAMIR CARVALHO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Leandro Donizete, o reforço mais polêmico do Santos devido ao questionamento de conselheiros e torcedores, também faz parte de um plano audacioso do técnico Dorival Júnior. O treinador pretende escalar a equipe santista com apenas um zagueiro na temporada 2017 para poder utilizar o ex-volante do Atlético-MG. a reportagem apurou que Dorival Júnior revelou a estratégia para o presidente Modesto Roma e outros dirigentes do clube com a intenção de dividir a responsabilidade. Dorival explicou que pretende testar o esquema com apenas um zagueiro no Campeonato Paulista e, se for aprovado, repetirá em jogos estratégicos na Copa Libertadores da América. "Jogando, jogo em qualquer posição. Sem problema. Tendo qualidade e aprendendo rápido, não vai ter erro. Já joguei assim algumas vezes. Dorival sabe o que está fazendo, sabe o atleta que tem em mãos. Tem tudo para dar certo", afirmou Leandro Donizete. A função de "zagueiro solitário" provavelmente ficará com Cleber. O defensor, ex-Corinthians e que estava no Hamburgo, da Alemanha, foi o maior investimento da diretoria santista nesta janela de transferência –R$ 7,3 milhões. Apesar da "sombra" de David Braz, ele chega com status de titular absoluto. Dorival preferiu dividir a responsabilidade sobre o esquema audacioso pois já carrega, sozinho, o peso de ter escalado o time reserva nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2015. A equipe santista ocupava a quarta vaga na competição, mas acabou desperdiçando a oportunidade de se classificar a Copa Libertadores da América ao priorizar a final da Copa do Brasil, conquistada pelo Palmeiras nos pênaltis. No clube, muitos dirigentes, conselheiros e torcedores apontam até hoje a decisão de Dorival como um erro. O treinador justificou que a escalação dos reservas contra Coritiba e Vasco partiu de informações de exames e de relatórios de todos os profissionais do departamento de futebol. Não é a primeira vez que Dorival conversa com a cúpula santista em relação ao time. O treinador consultou a diretoria para escalar a equipe reserva na estreia do Santos na Copa do Brasil no ano passado, diante do xará Santos do Amapá. A intenção era evitar mais desgaste com a diretoria após o problema de Curitiba.