Aquário de Paranaguá recebe jacaré de papo amarelo

O Aquário de Paranaguá acaba de receber um jacaré de Papo Amarelo, que irá viver no recinto com três cágados pescoço-de-cobra e uma tartaruga tigre d'água. O novo morador foi transferido de São Paulo e é o primeiro réptil de grande porte a viver no novo recinto, inaugurado em novembro.

O recinto para répteis possui um túnel para dentro do local em que o visitante pode ver os animais de perto. "O túnel entra embaixo do recinto dos répteis e tem um painel de vidro para o visitante ficar na mesma altura dos animais e sentir como se estivesse com eles. O jacaré é o primeiro réptil de grande porte a morar no Aquário, e nós estávamos ansiosos com a vinda", diz a coordenadora de Educação Ambiental do Aquário, Carolina Meira. Antes de chegar a Paranaguá, o jacaré passou seis meses em tratamento, pois havia sido encontrado pela polícia de São Paulo após ter sido bastante machucado pela comunidade local.

AQUÁRIO

O Aquário de Paranaguá pertence ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e é gerenciado pela empresa Acqua Mundo. O espaço tem como principal objetivo promover a educação ambiental dos visitantes.

No local, a população pode aprender sobre as 200 espécies da fauna aquática, principalmente do Litoral do Paraná, que estão expostas nos diferentes ambientes.

Dividido em três pavimentos, o Aquário é um dos maiores do País, com aproximadamente dois mil metros quadrados. São 26 recintos, auditórios, espaço para exposições e loja.

Os tanques de toque também agradam os visitantes. Neles, as pessoas podem tocar em animais como as raias, anêmonas, pepino e bolacha do mar, possibilitando diversas experiências sensoriais. Peixes de água doce e salgada e recifes de coral complementam as atrações.

SERVIÇO: Aquário de Paranaguá.

Horário: diariamente das 10h às 17h30.

Ingressos:

Adultos: R$ 18

Crianças e idosos: R$ 12

Moradores do litoral do Paraná, estudantes e doadores de sangue têm direito a meia entrada.

Local: Rua João Régis, s/n, Centro Histórico de Paranaguá.

Contato: aquariodeparanagua.com.br ou (41) 3425-8063