Giba joga no Verão Paraná, em Caiobá

O ex-jogador de voleibol, campeão olímpico, Giba, vai participar do Projeto Verão Paraná 2017 neste sábado, 21. Ele, em conjunto com alguns amigos, enfrentará, no Desafio das Estrelas do Vôlei, às 17h30, uma equipe que sairá de um torneio aberto que acontece ao longo do dia. O torneio e o jogo final, com o Giba, serão realizados na Praia de Caiobá, na Arena da éParaná (Av. Atlântica, nº 1.000), onde fica o posto de atendimento da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo (SEET). No mesmo dia, pela manhã (10h30), ele estará no posto da SEET em Ipanema.

O evento é uma realização da Federação do Desporto Escolar do Paraná (FDEPR), do CREF9/PR, da SEET e tem o patrocínio da Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA). O regulamento do torneio e as inscrições podem ser acessados no site fdepr.org.br.

PARTIDA - O Torneio Verão Paraná de Vôlei de Praia 4X4 terá a participação de praticantes de voleibol que se inscreveram ao longo da semana. A competição terá início às 08h30 e se encerra às 17h30 com o Desafio das Estrelas.

Giba, eleito seis vezes o melhor jogador do mundo no vôlei, foi campeão olímpico em 2004 (quando também foi o melhor jogador da competição), medalha de prata em Pequim 2008 e Londres 2012, tricampeão mundial e oito vezes campeão da Liga Mundial. O jogador enfrentará o quarteto vencedor do torneio com seus amigos. Entre eles, Clésio Prado, ex-jogador da Seleção Brasileira de vôlei e primeiro parceiro do campeão olímpico Emanuel, e Raphael (Bode), atleta paranaense que joga o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e que já foi considerado o melhor saque do Circuito Nacional.

“Prestigiarei o Projeto Verão Paraná no litoral. Espero que montem suas equipes e participem. Sábado pela manhã, vou a Ipanema, e à tarde disputo, em Caiobá, com meus amigos, o Desafio das Estrelas do Vôlei. Espero todos lá”, disse Giba.

O secretário estadual do Esporte e do Turismo, Douglas Fabrício, falou da importância de Giba no projeto Verão Paraná: “Muitos brasileiros, e evidentemente os paranaenses também, gostam do voleibol. Temos o Giba, uma estrela mundial do esporte, que estará conosco, junto com outros atletas, para motivar as pessoas a apreciar ainda mais esta modalidade”.

PREMIAÇÃO - Além do privilégio de jogar contra uma das maiores estrelas da história do voleibol mundial, também haverá como premiação a distribuição de medalhas e brindes, oferecidos pelo Projeto Verão Paraná 2017, através da Secretaria do Esporte e do Turismo, da Federação do Desporto Escolar do Paraná e de apoiadores.

Em Ipanema, também acontece uma competição de voleibol (início às 8h), em que poderão participar equipes mistas, com seis atletas, compostas no mínimo com duas mulheres. Giba também estará presente.

A iniciativa é resultado de um trabalho conjunto da SEET, Federação do Desporto Escolar do Paraná (FDEPR), CREF9/PR e tem o patrocínio da Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA). O Verão Paraná 2017 é uma realização do Governo do Estado do Paraná.