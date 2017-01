Em férias, Sergio Moro antecipa retorno após morte de Teori Zavascki

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Responsável pelos processos da Operação Lava Jato, o juiz federal Sergio Moro antecipou o retorno da viagem de férias e está a caminho do Brasil, após a morte do ministro Teori Zavascki, nesta quinta (19). Moro estava fora do país havia quase um mês, em férias. Ao saber da notícia, o magistrado lamentou, em nota, a morte do colega e disse que "sem Teori, não teria havido Lava Jato". O juiz pretende comparecer ao velório do ministro, que deve ser realizado em Porto Alegre.