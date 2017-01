Gestão Doria determina corte em serviços de empresas terceirizadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão João Doria (PSDB) autorizou que todos os órgãos da administração cortem as despesas com empresas terceirizadas prestadoras de serviço na cidade de São Paulo. A medida, publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (19). Os cortes deverão ser feitos inclusive em secretarias prioritárias como Saúde, Educação e Transporte. Em dezembro do ano passado, Doria anunciou uma série de cortes em gastos do município para 2017, como redução nos valores dos contratos e no número de cargos comissionados, além da venda da maioria dos veículos oficiais -os servidores deverão andar de táxi e Uber. Prevendo a continuidade da crise econômica no país, ele disse que todos os contratos com prestadores de serviços sofrerão uma diminuição de preços de 15%, em decisão unilateral da prefeitura. O decreto também prevê a redução de 30% nos contratos de locação de imóveis particulares firmados pela administração municipal. Para conseguir contratos reduzidos, a Secretaria da Fazenda do município fará a troca dos índices de correção dos contratos. Em vez de usar o índice com base na inflação acumulada nos 12 últimos meses, em torno de 7,5%, a correção será feita com base na inflação futura (em torno de 4,5%, segundo estimativas do Banco Central). As secretarias terão prazo de 90 dias para apresentar relatórios com os ajustes de contrato firmados.