Destaques da programação (de 21 a 27 de janeiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 21 HBO, 22h. POLÍCIA EM PODER DA MÁFIA Título original: Triple 9 Produção: EUA, 2016 Direção: John Hillcoat Elenco: Casey Affleck, Woody Harrelson, Kate Winslet, Aaron Paul, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie, Gal Gadot Em Los Angeles, um grupo de ladrões se une a um policial corrupto para organizar seu maior golpe até então. A fim de tirar a atenção das autoridades sobre o roubo que irá acontecer, eles planejam matar um jovem membro da polícia de LA, gerando um “triple nine” (código usado quando policiais estão em apuros). - DOMINGO, 22 Telecine Pipoca, 20h. PORTA DOS FUNDOS - CONTRATO VITALÍCIO Produção: Brasil, 2016 Direção: Ian SBF Elenco: Fábio Porchat, Gregório Duvivier, Antonio Tabet, Júlia Rabello, João Vicente de Castro Os amigos Miguel e Rodrigo costumam realizar filmes em parceria. Um dia, uma dessas produções ganha um prêmio importante em um festival. Enquanto eles comemoram, porém, Rodrigo assina, em um guardanapo de bar, um contrato vitalício que garante que ele estaria em todos os filmes de Miguel dali para frente. Mas Miguel desaparece e só retorna dez anos depois. Um tanto mudado, ele volta a procurar Rodrigo, agora um ator consagrado, e apresenta a proposta de um filme insano que pode destruir sua carreira. - SEGUNDA, 23 Maxprime, 21h50. RITUAL Título original: Modus Anomali Produção: Indonésia, 2012 Direção: Joko Anwar Elenco: Rio Dewanto, Hannah Al Rashid, Izzi Isman, Sadha Triyudha Após despertar com amnésia no meio de uma floresta, John descobre que sua esposa foi assassinada e seus filhos estão desaparecidos. Tentando encontrá-los com vida, ele perceberá que não é o único nesta busca. - TERÇA, 24 Canal Brasil, 22h. VIDAS PARTIDAS Produção: Brasil, 2016 Direção: Marcos Schechtman Elenco: Domingos Montagner, Naura Schneider, Georgina Castro, Suzana Faini Graça e Raul se apaixonam perdidamente e iniciam uma relação intensa. Eles criam uma família perfeita, até que Raul, aos poucos, torna-se agressivo e possessivo com a esposa. - QUARTA, 25 TCM, 22h. UMA LIÇÃO DE AMOR Título original: I Am Sam Produção: EUA, 2001 Direção: Jessie Nelson Elenco: Dianne Wiest, Michelle Pfeiffer, Sean Penn, Michelle Pfeiffer, Dakota Fanning Sam Dawson é um homem com deficiência mental que cria a filha Lucy com uma grande ajuda de seus amigos. Porém, ao completar sete anos, Lucy começa a ultrapassar intelectualmente seu pai, situação que chama a atenção de uma assistente social, que fará tudo para colocar Lucy em um orfanato. A partir de então, Sam entra em um caso virtualmente impossível de ser vencido, mas contará com a ajuda da advogada Rita Harrison, que aceita o desafio de defendê-lo. - QUINTA, 26 Max, 22h. SR. HOLMES Título original: Mr. Holmes Produção: EUA/Reino Unido, 2015 Direção: Bill Condon Elenco: Ian McKellen, Laura Linney, Frances de la Tour, Philip Davis, Roger Allam, Hattie Morahan O célebre detetive Sherlock Holmes chegou aos noventa anos. Agora, ele se dedica a cuidar de suas abelhas com a ajuda de um menino, a fim de combater a perda de memória e terminar de escrever a história do último caso em que trabalhou. - SEXTA, 27 Maxprime, 22h05. BATMAN - O CAVALEIRO DAS TREVAS Título original: The Dark Knight Produção: EUA, 2008 Direção: Christopher Nolan Elenco: Christian Bale, Heath Ledger, Maggie Gyllenhaal, Michael Caine, Aaron Eckhart Com a ajuda do tenente James Gordon e do promotor Harvey Dent, Batman luta contra o crime organizado em Gotham City. Acuados com a ação do herói, os chefes do crime aceitam a proposta feita pelo Coringa e o contratam para combater o Homem-Morcego.