Irmãos suspeitos de auxiliar assalto a carro-forte são presos

O Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) cumpriu na manhã desta sexta-feira (20), seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela Comarca de Antonina, após denúncias da participação de possíveis pessoas de Paranaguá, envolvidas com o crime do assalto a um carro-forte no dia 09/01. Durante as buscas, dois irmãos, de 33 e 40 anos, foram presos em flagrante, em suas residências no município de Paranaguá.

No local, a equipe policial apreendeu meio quilo de maconha, um colete balístico, um revólver 38, uma espingarda de pressão, várias munições, além de material para o tráfico, como balança de precisão e plásticos para embalar as drogas.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia