Presidente diz que Corinthians ainda espera respostas por Drogba e Jadson

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, disse em entrevista ao canal de TV "Fox Sports" que ainda está à espera das repostas do meio-campista Jadson e do atacante Drogba para reforçar o time para a temporada de 2017. Em relação a Drogba, Roberto disse que não há desacerto financeiro e tudo depende da vontade do marfinense em encarar o desafio no Brasil. "Fizemos um contato com um agente, fizemos a proposta de financeira ao atleta. Depende dele aceitar ou não. Não é tão fácil, por causa da mudança de vida que ele terá que aceitar", disse. Sobre Jadson, o presidente disse que avisou aos empresários qual é o limite financeiro do clube e espera uma resposta para a proposta. Ele espera um desfecho para a situação até o começo da próxima semana. "Temos total interesse, mas para isso temos eu acertar financeiramente .O Jadson chegou ontem e a primeira pedida estava completamente fora da nossa realidade. Para não fiar discutindo valores, colocamos o quanto podemos pagar, dentro da possibilidade, e agora estamos aguardando por parte deles se tem interesse", completou.