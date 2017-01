Crack e maconha são apreendidos durante abordagem em Guaratuba

Um rapaz, suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso na noite de quinta-feira (19/01) no município de Guaratuba (PR), no Litoral do estado. A ação foi feita pelos policiais militares da Subárea da cidade, atuantes no Verão Paraná 2016/2017. Maconha, crack e dinheiro foram apreendidos durante a abordagem.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia