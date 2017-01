Santos chega a acordo com Vanderlei e deve anunciar renovação até 2021

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está próximo de oficializar a renovação de contrato do goleiro Vanderlei, titular absoluto do clube na gestão do presidente Modesto Roma Júnior. As conversas que ocorrem desde o último ano haviam sido paralisadas durante as férias, mas já há sinalização positiva dos representantes do atleta para o acerto. O atual vínculo se encerra em dezembro deste ano. O projeto santista é um contrato longo, até dezembro 2020, fazendo com que o atleta de 32 anos se aposente na Vila Belmiro. A renovação faz parte de um planejamento da diretoria, que está bastante satisfeita com relação aos goleiros do elenco. Vladimir, reserva imediato, foi o primeiro a estender o seu vínculo em setembro, até dezembro de 2018. Com isso, Vanderlei se aproxima ao grupo dos principais salários do elenco encabeçados pelo centroavante Ricardo Oliveira, o meia Lucas Lima além de outros nomes recém-contratados como o volante Leandro Donizete e o zagueiro Cleber. O Santos terminou o último Campeonato Brasileiro como a terceira melhor defesa da competição, com 35 gols sofridos, menos de um por rodada. No total, desde a sua chegada ao clube paulista, ele sofreu 102 gols em 111 jogos.