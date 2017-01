Vagner Mancini vê 'nova Chape' pronta para estreia

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Quase dois meses após a tragédia que vitimou seu time profissional, a Chapecoense está pronta para voltar a campo. Novo treinador da equipe, Vagner Mancini vê o novo elenco preparado para a primeira partida do clube após o acidente, em amistoso contra o Palmeiras neste sábado (21), na Arena Condá. "Evoluíamos como grupo e como uma família. No início muita gente não se conhecia, mas hoje já temos uma unidade muito maior e isso será uma base para que possamos desempenhar o papel eu todos esperam. Emocionalmente e mentalmente estamos preparados", afirmou Mancini. "É importante que todos tenhamos paciência, pois essas pessoas precisam da gente e nós precisamos dele. Essa demonstração de carinho que tivemos hoje no treino isso tudo faz com que a gente melhore na questão da energia. Essa relação tem ser muito franca e honesta", completou. Devido ao trágico acidente, a Chapecoense precisou remontar praticamente todo seu elenco profissional. Ao todo foram 17 jogadores contratados para esta temporada. Mancini ressaltou que a equipe está focada na partida, mas admitiu que a situação especial ainda mexe com o novo elenco. "O aspecto humano tem sido muito importante. Diversas vezes eu me emocionei, no vestiário e até mesmo dentro do campo. Hoje tivemos a presença do Alan Ruschel e é difícil falar dentro do grupo tendo ali um exemplo vivo de superação", disse o técnico, que já antecipou a escalação para a partida. "Não costumo revelar a equipe antes dos jogos, mas esse momento é especial. O torcedor quer saber quem joga e por isso entraremos em campo com Artur, João Pedro, Grolli, Fabricio Bruno e Reinaldo, Amaral, Girotto, Neném, Niltino, Wellignton Paulista e Rossi", disse Mancini.