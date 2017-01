(foto: Divulgação)

Formado no Arizona em 2007, o The Maine lançará este ano - seu décimo ano de existência - o seu sexto álbum de estúdio.



Formado por John O'Callaghan, Pat Kirch, Jared Monaco, Garrett Nickelsen e Kennedy Brock, a banda já foi classificada como pop, alternativo, rock, emo, e todos os estilos no meio. Agora o The Maine continua a desafiar estereótipos em seu próximo e independente lançamento: "Lovely Little Lonely".



Coeso, o álbum flui como a perfeita evolução natural de seu último disco, "American Candy". O novo trabalho desafia as barreiras do rock com faixas como Do You Remember, enquanto a Black Butterflies & Deja Vu usa um vocal suave.



Hoje a banda anuncia o seu novo álbum e divulga o primeiro single, Bad Behavior, já disponível no iTunes e no Spotify.



O primeiro single impacta na cabeça de um jeito pop de verdade, se recusando a sair. A música é representante do charme do The Maine, com o estilo de composição do frontman John O' Callaghan, formando um pop poético.



"Lovely Little Lonely" será lançado mundialmente no dia 7 de Abril. Fãs já podem adquirir o álbum em pré-venda no site oficial da banda. No Brasil o CD será lançado pela ForMusic.



O The Maine passará a maior parte do ano na estrada, passando pelo Brasil em Julho. Confira as datas:

15/07 - Tropical Butantã - São Paulo

16/07 - Bar da Montanha - Limeira

18/07 - Teatro CIEE - Porto Alegre

19/07 – Local a confirmar - Curitiba

21/07 - Arena Futebol Clube - Brasília

22/07 - Teatro Bradesco - Belo Horizonte

23/07 - Circo Voador - Rio de Janeiro



Ouça Bad Behavior:

https://www.youtube.com/watch?v=k0FNqHKUrPw