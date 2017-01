Com final, São Paulo e Corinthians podem bater recorde de clássicos no ano

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os torcedores de São Paulo e Corinthians podem ter uma overdose de clássicos nesta temporada. Com a classificação do tricolor e do alvinegro para a decisão da Florida Cup, as duas equipes têm a chance de se enfrentar até dez vezes em 2017. Antes, o maior número de clássicos entre os dois clubes em uma única temporada eram oito (dois pelo Torneio Rio-São Paulo, três pelo Paulista e três pelo Brasileiro), em 1999. Na ocasião, foram quatro vitórias corintianas, duas são-paulinas e dois empates. O grande número de confrontos entre os arquirrivais é visto de maneira positiva pelos dois clubes. Além de poder medir as forças entre os times, o clássico ajuda a gerar receitas e a motivar o torcedor, ainda mais em um ano em que as duas equipes estão fora da Copa Libertadores. Depois do clássico deste sábado, às 21h, em Orlando, nos Estados Unidos, os times voltam a se enfrentar pelo estadual. O jogo em terras brasileiras será no dia 26 de março, no Morumbi. Na sequência, São Paulo e Corinthians ainda têm a chance de jogarem o clássico mais duas vezes no Paulista, em uma possível final, duas vezes na Copa do Brasil, duas pela Copa Sul-Americana, além das duas partidas confirmadas no Brasileiro. Esta não será também a primeira vez que as duas equipes disputam um título internacional. Em 2013, o Corinthians derrotou o São Paulo duas vezes na decisão da Recopa Sul-Americana (2 a 1 e 2 a 0). Os dois clubes também disputaram a semifinal da Copa Conmebol, em 1994, com a classificação tricolor (4 a 3 para o São Paulo, no primeiro duelo, e 3 a 2 para o Corinthians e vitória são-paulina nos pênaltis por 5 a 4, no segundo confronto). Curiosamente, Rogério Ceni era o goleiro do São Paulo tanto em 2013 quanto em 1994.