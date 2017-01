Mesmo com volta de Prass, Dudu segue como capitão do Palmeiras para 2017

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nem o retorno de Fernando Prass ao time titular do Palmeiras mudará o dono da faixa de capitão do Palmeiras para a temporada 2017. Nesta sexta-feira, a um dia do amistoso contra a Chapecoense -primeiro compromisso na temporada-, Eduardo Baptista manteve o meia-atacante Dudu como o "líder" da equipe dentro das quatro linhas. "Vou seguir o que o Cuca fez. O capitão é o Dudu, mas isso não quer dizer que o Prass e o Edu Dracena não possam ser líderes", resumiu o novo treinador palmeirense. "Achei que essa braçadeira fez bem para o Dudu e bem para a equipe em um momento importante no Brasileiro. Então, nada mais justo do que continuar com isso", acrescentou Eduardo Baptista. Apesar do simbolismo, Eduardo Baptista quer uma liderança compartilhada dentro do Palmeiras. A faixa não limitará a apenas Dudu se comportar como um líder dentro do elenco campeão nacional. "O Prass segue como líder e o Zé Roberto também. Dentro do nosso vestiário, Rafael Marques é um cara muito positivo; o próprio Tchê Tchê também. Todos podem ser líderes, mas o Dudu segue como acabou no ano passado", ratificou Eduardo.