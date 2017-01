Detentos circulam por telhados mesmo com PM em presídio do RN

DANILO SÁ NATAL, RN (FOLHAPRESS) - Apesar da presença da Polícia Militar na penitenciária de Alcaçuz, em Nísia Floresta (RN), na região metropolitana de Natal, os detentos seguem circulando livremente com armas, celulares e ocupando o telhado da prisão. Houve até um culto evangélico na manhã desta sexta-feira (20).

A PM entrou no presídio na noite desta quinta-feira (19) após mais um confronto entre as facções criminosas. O conflito entre as facções PCC (Primeiro Comando da Capital) e Sindicato do Crime do RN já contabiliza 26 detentos mortos. Na manhã desta sexta, os presos promoveram um culto religioso. Sem a presença de integrantes do PCC, que estariam separados em um dos pavilhões, os detentos utilizaram cadeiras de plástico, caixa de som, microfone e violão.

A Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania) informou que o material é dos próprios presos. Do lado de fora de Alcaçuz era possível até mesmo ouvir os cânticos de louvor. O culto também teve leituras bíblicas. Depois disso, alguns presos voltaram a subir nos telhados e utilizaram telefones celulares livremente, já que os bloqueadores foram desativados. Do lado de fora, tudo era assistido por policiais da Força Nacional. Agora, o governo do Estado estuda a forma mais adequada para construir um muro separando os pavilhões da unidade, na tentativa de controlar a rebelião.