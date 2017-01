Inter anuncia contratação de Alemão, ex-lateral do Botafogo, por três anos

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional anunciou seu quinto reforço em 2017 nesta sexta-feira (20). Trata-se do lateral direito Alemão, 23 anos, que jogou o último Brasileiro pelo Botafogo, mas tinha direitos vinculados ao Bragantino. Alemão assinou contrato de três anos e será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira. O acordo com o jogador do Bragantino já havia sido fechado há semanas, mas restava esperar pela desistência oficial do Botafogo. O time carioca tinha preferência de compra dos direitos econômicos e somente nesta semana se manifestou para admitir que perdeu a disputa. O Internacional pagará cerca de R$ 600 mil ao Bragantino. Antes de Alemão, o Inter anunciou Roberson, Neris, Uendel e Klaus. O clube ainda negocia com Marcelo Cirino, do Flamengo, e procura um volante no mercado.