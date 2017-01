Libertadores abole semifinal forçada entre times de um país

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou o regulamento da Libertadores de 2017 com mudanças importantes em relação às edições passadas da competição.

Em uma delas, a confederação anunciou o fim do cruzamento forçado entre times do mesmo país nas semifinais, facilitando assim a disputa de uma decisão com clubes da mesma nacionalidade.

Até o último ano, a única possibilidade de isso acontecer era com a presença de três ou quatro equipes do mesmo país nas semifinais. Caso duas se classificassem para a fase, elas obrigatoriamente tinham que se enfrentar.

O dispositivo foi criado pela Conmebol depois de duas decisões envolvendo times brasileiros na última década. Presente nas finais de 2005 e 2006, o São Paulo teve como adversários Atlético-PR e Internacional, respectivamente.

A mudança vem na esteira de outra já anunciada com antecedência pela entidade: a de que o chaveamento a partir das oitavas de final será definido em um sorteio único. Antes, os confrontos eram decididos de acordo com o posicionamento geral na fase de grupos.

Agora os oito primeiros colocados serão colocados de um lado do sorteio, com os oito segundos posicionados das chaves da fase anterior como possíveis adversários. Como já anunciado, a final continuará disputada em jogos de ida e volta, com a ideia de jogo único adiada para a próxima edição.

Assim como acontecia antes, na decisão o gol marcado fora de casa não servirá como critério de desempate.