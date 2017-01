Araucária terá mais agentes de trânsito nas ruas

(foto: PMA)

Uma reorganização na escala de trabalho dos agentes de trânsito possibilitará que o dobro de profissionais esteja nas ruas de Araucária para orientar e atender a ocorrências no período de maior fluxo de pessoas e veículos. A decisão foi tomada na última semana em uma reunião da equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo com o prefeito Hissam Hussein Dehaini. A nova escala começará nos próximos dias.

Com a mudança, haverá um atendimento maior dos agentes de trânsito no período das 7h às 19h (de segunda a sexta-feira), período no qual há mais necessidade de profissionais nas ruas. Depois deste horário, a Polícia Militar passa a dar apoio.

Ocorrências - Para informar sobre ocorrências, sugestões, denúncias ou outras questões sobre o trânsito, o Departamento de Trânsito de Araucária conta com um número de telefone específico para este fim. Qualquer pessoa pode ligar para o (41) 3614-1500, das 7h às 22h, e deixar registrada sua solicitação ou informação.

Ligando para o número já citado, o morador ainda contribui para alimentar o banco de dados que é utilizado para estudos na área de trânsito, como onde há necessidade de reduzir ou aumentar a velocidade. Fora do horário do serviço telefônico, o atendimento de trânsito passa a ser da Polícia Militar (telefone 190).

Posto de Informações - No Posto de Informação de Trânsito de Araucária, localizado na Praça Vicente Machado, os moradores podem ter acesso a diversas informações sobre o trânsito na cidade e também do Estacionamento Rotativo (Estar). Entre os serviços prestados no posto estão: informações gerais sobre trânsito (localização de rua, por exemplo), consulta de validação de tíquete de trânsito e venda, consulta de crédito e regularização de Estar. O atendimento do posto será das 9h às 18 horas, de segunda a sexta-feira.