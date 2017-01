PT decide apoiar candidatos da base de Temer para o comando do Congresso

(foto: Agência Câmara)

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretório nacional do PT aprovou, nesta sexta (20), composição com candidatos da base do governo Temer para eleição na Câmara e no Senado.

Por 45 votos contra 30, foi aprovada proposta apresentada pelo presidente do partido, Rui Falcão, para que seja aberta negociação com os candidatos Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Jovair Arantes (PTB-GO), na Câmara, e Eunício Oliveira (PMDB-CE) no Senado.

A decisão pelo nome de Maia ou de Arantes ainda será definida pelos deputados. O partido apresentará uma pauta de reivindicações aos candidatos. Prevaleceu o discurso de que a presença na Mesa Diretora será instrumento de ocupação política do partido. Os críticos de acordo alegam que a composição contraria a militância do partido. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da reunião.