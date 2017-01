Grêmio faz consulta por Jadson, mas valores afastam chance de acordo

DASSLER MARQUES E JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de Corinthians, Atlético-MG e São Paulo, Jadson também entrou na pauta de outro clube brasileiro. Na semana passada, o Grêmio demonstrou interesse pelo meia, livre no mercado após rescindir com o Tianjin Quanjian-CHN. A conversa ficou em um estágio inicial e não progrediu justamente pelo mesmo motivo que deixou os demais times em dúvida: os valores exigidos para um acordo. A busca por Jadson, 33 anos, foi revelada por Renato Gaúcho, nesta sexta-feira (20), em entrevista coletiva. A reportagem confirmou que houve contato entre o Grêmio e o estafe do jogador. "Eu nem deveria falar, mas semana passada estava livre era o Jadson. Quem não queria o Jadson? Mas é aquele negócio, um nome que não faça o clube cometer loucuras. A diretoria gosta dos nomes que eu passo, o problema é a parte financeira. Algum torcedor falaria 'Jadson não'? Claro que não, ele é craque", disse Renato. A conversa entre Grêmio e Jadson não prosperou por conta das cifras envolvidas. "Valores proibitivos" alijaram as tratativas e o clube gaúcho sequer avançou. Nesta semana, o Corinthians também se assustou com a pedida milionária do jogador: salários de aproximadamente R$ 600 mil e luvas de R$ 10 milhões em vínculo de três temporadas. O nome de Jadson foi apontado por Renato e pela comissão técnica como um dos reforços que poderia catapultar o elenco do Grêmio a outro patamar. O treinador ainda espera um ou dois nomes que causem esse efeito. "Não vamos fazer loucura também, trazer um ou dois e atrasar salários. Esse grupo aqui merece receber em dia, e o Grêmio paga em dia, não tem nada atrasado", comentou Renato Gaúcho. Até aqui, o Grêmio acertou cinco contratações para 2017: Michel, volante ex-Atlético-GO, Leonardo e Léo Moura, laterais egressos de Boa Esporte e Santa Cruz, Jael, ex-Joinville e Beto da Silva, ex-PSV da Holanda.