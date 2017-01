(foto: Divulgação)

O Departamento de Processos Seletivos da Universidade Tecnológica Feral do Paraná (UTFPR) publicou na quinta-feira, dia 19, o edital normativo da edição 2017.1 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para os cursos de graduação Universidade. Ao todo, são ofertadas 4.460 vagas.

As inscrições começam na próxima terça-feira, dia 24, e seguem até às 23h59 do dia 27 de janeiro, diretamente na página do Sisu: www.sisu.mec.gov.br. Para se candidatar, o estudante deve ter participado da edição de 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato pode se inscrever em até duas opções de vaga, identificando a ordem de preferência. Também é possível indicar a opção por concorrer às vagas reservadas pela Lei de Cotas (Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012).



As vagas da UTFPR são distribuídas em 106 cursos de graduação nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

Os candidatos aprovados deverão fazer a matrícula no período de 3 a 7 de fevereiro no câmpus da UTFPR onde o curso é ofertado. Já os que não forem selecionados terão a opção de manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 10 de fevereiro - a relação será utilizada para as chamadas complementares do Sistema de Seleção.