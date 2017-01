Regional recolhe mais de 65 toneladas de entulho em uma semana

(foto: Everson Bressan/SMCS)

Por determinação do prefeito Rafael Greca, as ações da regional Portão/Fazendinha estão em ritmo acelerado, e devem se manter assim durante toda a gestão.

Além da recuperação urbana, a nova administração regional irá planejar e executar as ações definidas pela nova gestão nos seus oito bairros de abrangência.

O trabalho nos últimos dias se concentrou em limpeza e organização urbana, com foco no combate ao mosquito transmissor da dengue.

Com apoio do moradores da região, as equipes de coleta conseguiram dobrar o volume de lixo e entulho vegetal recolhido em relação ao que fora inicialmente planejado.

Os moradores se uniram e definiram os locais onde seria deixado o entulho, o que facilitou a coleta posterior. Com esse auxílio da população foram retiradas mais de 65 toneladas de entulho em apenas uma semana.

Além disso, foram eliminados centenas de possíveis focos do mosquito da dengue, em vasilhas, potes e garrafas que poderiam acumular de água.

Na Regiona, também foi intensificada a operação de tapa-buracos e a manutenção urbana nas principais ruas dos bairros da regional. “Vamos atender o maior número de ruas possível, em especial aquelas com tráfego de transporte coletivo”, explica o administrador regional Gerson Gunha. Ainda estão sendo retomadas e intensificadas as ações de desentupimento das galerias de águas pluviais e roçadas.

Gunha reforçou as orientações passadas pelo prefeito, principalmente sobre a limpeza pública: ”Vamos melhorar o atendimento das demandas dos moradores, com ações em todos os bairros da regional. A ordem do prefeito é deixar tudo limpo e retomar a qualidade nos serviços prestados. Estamos com toda a equipe na rua.”

A regional fazendinha engloba os bairros Água Verde, Fazendinha, Guaira, Parolin, Portão, Santa Quitéria, Seminário e Vila Izabel.