Erick Jacquin comanda versão de “Kitchen Nightmares”

São Paulo, 20 de janeiro de 2017 – O chef Erick Jacquin comanda o programa Pesadelo na Cozinha a partir do próximo dia 26, quinta-feira, às 22h30, na tela da Band. A versão brasileira do formato britânico “Kitchen Nightmares” - sucesso mundial já exibido nos Estados Unidos, Reino Unido, Países Baixos, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Turquia e Suécia - também será levada ao ar aos domingos no Discovery Home & Health, a partir do dia 29, às 20h05.

Nesta primeira temporada, Erick Jacquin vai salvar 13 restaurantes que estão à beira da falência, encontrando as falhas e as possíveis soluções para que os empreendimentos voltem a dar lucro. Cardápio ultrapassado, fregueses insatisfeitos e falta de profissionalismo são apenas algumas das dificuldades que o chef vai ajudar a resolver. “O principal problema na maioria dos restaurantes é a desorganização. Muitas coisas fogem do controle do gerente, o que acaba refletindo no baixo movimento”, explica Jacquin.

No início de cada episódio, o programa faz um panorama do estabelecimento, destacando seus principais problemas. Em seguida, Erick Jacquin se reúne com o dono do restaurante para entender melhor os pontos que estão contribuindo para o declínio do negócio. O chef analisa a qualidade dos pratos e observa o serviço oferecido aos clientes.

No interior da cozinha, Jacquin confere o desempenho e o entrosamento dos profissionais. Utilizando toda sua expertise acumulada ao longo dos anos, ele identifica as falhas existentes e aponta as possíveis soluções. É nesse estágio que os conflitos com o dono começam a aparecer, já que são trazidos à tona problemas como a falta de organização e processos ineficientes. “Cada restaurante é uma história diferente. Eu já chorei, já dei risada e até vomitei por causa de tanta sujeira. Durante as gravações, encontrei uma coisa que nunca tinha visto em um restaurante: um rato. Aí não dá”, revela o chef.

Depois de analisar todos os pontos que precisam ser melhorados, é hora de arregaçar as mangas e colocar em prática as soluções propostas pelo chef. As mudanças são radicais: desde a renovação completa de um cardápio até uma reforma do estabelecimento. Com todas as sugestões colocadas em prática, o chef acompanha a reabertura do restaurante, conferindo o serviço na cozinha e no salão.

Erick Jacquin já sofreu na pele as mesmas dificuldades enfrentadas pelos restaurantes do Pesadelo na Cozinha. Entre 2006 e 2014, ele comandou o premiado restaurante francês La Brasserie Erick Jacquin, em São Paulo, que acabou fechado por problemas financeiros. “Quem passou por um problema assim sabe como é. Eu já passei e dei a volta por cima. Nunca fechei um restaurante por falta de qualidade, mas sim por problemas financeiros. Quem passa por esse problema pode ajudar os outros, quem não sabe, não pode”, finaliza Jacquin.

O Pesadelo na Cozinha é patrocinado por Brahma Extra, Heinz e PagSeguro UOL.

Sobre Erick Jacquin

O chef Erick Jacquin é um dos mais importantes e premiados chefs franceses em atividade no Brasil. Jurado do MasterChef Brasil, Jacquin comandou o premiadíssimo restaurante francês La Brasserie Erick Jacquin, que operou de 2006 a 2014 em Higienópolis e no Itaim Bibi, em São Paulo. Hoje é chef consultor dos restaurantes Le Bife e Tartar&Co. Em outubro de 2014, recebeu do Cônsul Geral da França as insígnias de Chevalier na ordem da Légion d’honneur de France. Outros títulos e comandas recebidas pelo chef: Maître Cuisinier de France, Chevalier Du Mérite Agricole e Membre de L´Ordre des Couteaux de Champagne.

Pesadelo na Cozinha é uma co-produção da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 22h30, na tela da Band (com transmissão simultânea no site do programa e no aplicativo da emissora para smartphones) e aos domingos, às 20h05, no Discovery Home & Health com reapresentações às sextas-feiras às 23h10. Saiba mais sobre o programa em www.band.com.br/PesadeloNaCozinha e siga as redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram.