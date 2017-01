Morre Darci Rossi, compositor de clássico sertanejo 'Fio de Cabelo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O compositor Darci Rossi, autor do clássico sertanejo "Fio de Cabelo" e outros sucessos de Chitãozinho e Chororó, morreu nesta sexta-feira (20). A informação foi postada por sua filha Lisandra Raquel Rossi, em sua página no Facebook. A famosa canção foi composta em parceria com o sertanejo Marciano. Como autor ou co-autor, Rossi também escreveu "Vida e Saudade", "A Carne é Fraca" e "Amor Perigoso", entre outras. "Deus me deu o prazer e a honra de ser filha desse cara iluminado, humilde, inteligente e mais que especial", escreveu Lisandra. De acordo com a família, Rossi estava em casa, em Valinhos, interior de São Paulo, quando passou mal. Chegou a ser socorrido e levado para a UTI, mas não resistiu. Chitãozinho e Chororó lamentaram a morte do parceiro em sua página no Facebook. "Nossos sentimentos aos familiares desse grande amigo e compositor Darci Rossi. Para sempre em nossos corações", escreveu a dupla.