Velório do ministro Teori Zavascki será aberto a partir das 11 horas de sábado

O velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki comecará a partir das 11h de sábado (21/01), no plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). O endereço é Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, nº 300, Praia de Belas, Porto Alegre (RS). O enterro acontece a partir das 18h, no cemitério Jardim da Paz, Estrada João de Oliveira Remião, nº 1347, Agronomia, Porto Alegre.