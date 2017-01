Velório e enterro de Teori Zavascki serão neste sábado, em Porto Alegre

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O velório e o enterro do ministro Teori Zavascki, do STF (Supremo Tribunal Federal), serão neste sábado (21), em Porto Alegre. O ministro morreu na quinta-feira (19) em um acidente de avião em Paraty (RJ). Segundo informações da assessoria do Supremo, o velório acontecerá a partir das 11h, no plenário do TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), na capital gaúcha.

O enterro será às 18h, no cemitério Jardim da Paz, também em Porto Alegre. As cerimônias fúnebres na capital gaúcha foram um pedido da família à presidente do STF, Cármen Lúcia. Apesar de ter nascido em Santa Catarina, Teori construiu sua carreira jurídica em Porto Alegre. O presidente Michel Temer, assim como vários ministros de seu governo, viajarão a Porto Alegre para acompanhar as últimas homenagens ao ministro.