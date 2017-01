Aves silvestres são resgatadas em Paranaguá

Oito pássaros silvestres foram resgatados durante a operação “Liberdade” do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA) nesta sexta-feira (20/01) no Litoral paranaense. A ação foi na Ilha dos Valadares, que pertence ao município de Paranaguá (PR) com o intuito de inibir a ação de pessoas mal intencionadas na manutenção de aves silvestres em cativeiro. As atividades devem estender-se durante o fim de semana nos municípios de Matinhos e Guaratuba.

