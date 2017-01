A íntegra do discurso de posse de Donald Trump

"Juiz presidente do Supremo Roberts, presidente Carter, presidente Clinton, presidente Bush, presidente Obama, meus concidadãos americanos e povos do mundo: obrigado. Nós, os cidadãos da América, nos unimos agora em um grande esforço nacional para reconstruir nosso país e restaurar sua promessa para toda nossa população. Juntos, vamos determinar o rumo da América e do mundo por anos pela frente. Vamos enfrentar desafios. Vamos encarar dificuldades. Mas daremos conta do recado. A cada quatro anos nós nos reunimos nestes degraus para realizar a transferência de poder ordeira e pacífica, e estamos gratos ao presidente Obama e à primeira-dama Michelle Obama por sua ajuda gentil nesta transição. Eles foram magníficos. A cerimônia de hoje, contudo, encerra um significado muito especial. Porque hoje não estamos apenas transferindo o poder de uma administração a outra, ou de um partido a outro -estamos transferindo o poder de Washington e devolvendo-o a vocês, o povo americano. Durante tempo demais, um grupo pequeno na capital de nosso país auferiu os benefícios do governo, enquanto o povo arcou com os custos. Washington prosperou -mas o povo não compartilhou sua riqueza. Os políticos prosperaram -mas os empregos partiram, e as fábricas foram fechadas. O establishment se protegeu, mas não protegeu os cidadãos de nosso país. As vitórias dos políticos não têm sido as vitórias de vocês; os triunfos deles não têm sido os seus triunfos; e, enquanto eles festejavam na capital de nossa nação, as famílias em todo nosso país que passavam por dificuldades tinham pouco o que festejar. Isso tudo vai mudar -começando aqui mesmo, e agora mesmo, porque este é o momento de vocês: ele pertence a vocês. Ele pertence a todos os que estão reunidos aqui hoje e todos que estão assistindo em toda a América. Este é o dia de vocês. É a festa de vocês. E este país, os Estados Unidos da América, é o seu país. O que importa verdadeiramente não é qual partido controla nosso governo, mas se nosso governo é controlado pelo povo. O dia 20 de janeiro de 2017 será recordado como o dia em que o povo tornou-se governante deste país outra vez. Os homens e mulheres esquecidos de nosso país não serão mais esquecidos. Todos os estão ouvindo agora. Vocês vieram às dezenas de milhões para tornarem-se parte de um movimento histórico que o mundo nunca antes viu. Ao centro desse movimento está uma convicção crucial: que uma nação existe para servir a seus cidadãos. Os americanos querem ótimas escolas para seus filhos, bairros seguros para suas famílias e bons empregos para eles mesmos. São as reivindicações justas e razoáveis de um público que está com a razão. Mas, para uma parte grande demais de nossos cidadãos, a realidade que existe é diferente: mães e crianças presos na armadilha da pobreza nos centros pobres de nossas grandes cidades; fábricas desativadas e corroídas, espalhadas pela paisagem de nosso país como túmulos; um sistema de ensino rico em dinheiro, mas que deixa nossos estudantes jovens e belos privados de conhecimento; e criminalidade, gangues e drogas que já roubaram vidas demais e roubaram nosso país de tanto potencial não realizado. Essa carnificina americana para aqui e para agora mesmo. Somos uma só nação -e a dor deles é a nossa dor. Seus sonhos são nossos sonhos; seu sucesso será nosso sucesso. Compartilhamos um só coração, um lar e um destino glorioso. O juramento de posso que faço hoje é um juramento de lealdade a todos os americanos. Durante muitas décadas enriquecemos a indústria estrangeira às custas da indústria americana; Subsidiamos os exércitos de outros países, ao mesmo tempo em que permitimos o lamentável esgotamento de nossas próprias forças armadas; Defendemos as fronteiras de outros países, ao mesmo tempo em que nos recusamos a defender as nossas; E gastamos trilhões de dólares no exterior, enquanto a infraestrutura da América se deteriorou. Enriquecemos outros países, enquanto a riqueza, a força e a confiança de nosso país desapareceram no horizonte. Uma a uma, as fábricas fecharam suas portas e deixaram nosso território, sem sequer pensar nos milhões e milhões de trabalhadores americanos deixados para trás. A riqueza de nossa classe média foi arrancada de suas casas e então redistribuída pelo mundo inteiro. Mas isso é o passado. E agora estamos voltados apenas para o futuro. Nós aqui reunidos hoje estamos lançando um novo decreto a ser ouvido em todas as cidades, em todas as capitais estrangeiras e em todos os salões do poder. Deste dia em diante, uma nova visão vai reger nossa terra. Deste momento em diante, será a América em Primeiro Lugar. Cada decisão sobre comércio, sobre impostos, sobre imigração, sobre política externa, será tomada para beneficiar os trabalhadores americanos e as famílias americanas. Precisamos proteger nossas fronteiras dos estragos causados por outros países que fabricam nossos produtos, roubam de nossas empresas e destroem nossos empregos. A proteção levará a maior prosperidade e força. Eu lutarei por vocês com cada respiração minha -e nunca, jamais os decepcionarei. A América vai começar a ganhar outra vez, a ganhar como nunca antes. Traremos nossos empregos de volta. Traremos nossas fronteiras de volta. Traremos nossa riqueza de volta. E traremos nossos sonhos de volta. Vamos construir novas estradas, rodovias, pontes, aeroportos, túneis e ferrovias em toda parte deste nosso país maravilhoso. Vamos tirar nosso povo da dependência da seguridade social e lhe dar trabalho outra vez -reconstruindo nosso país com mãos americanas e mão-de-obra americana. Vamos nos pautar por duas regras simples: compre o que é americano e contrate quem é americano. Buscaremos a amizade e a boa vontade com as nações do mundo -mas o faremos com o entendimento de que é direito de todas as nações priorizar seus próprios interesses. Não queremos impor nosso modo de vida a ninguém, mas sim deixar que ele brilhe como exemplo para todos o seguirem. Vamos reforçar alianças antigas e formar alianças novas -e unir o mundo civilizado contra o terrorismo islâmico radical, que vamos erradicar completamente da face da Terra. E o alicerce fundamental de nossa política será uma lealdade total aos Estados Unidos da América, e, através de nossa lealdade a nosso país, vamos redescobrir nossa lealdade uns aos outros. Quando você abre seu coração ao patriotismo, não há lugar para o preconceito. A Bíblia nos diz "como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união". Precisamos dizer abertamente o que pensamos, debater nossas divergências com franqueza, mas sempre buscar a solidariedade. Quando a América está unida, ela é totalmente invencível. Não deve haver nenhum medo -estamos protegidos e sempre estaremos. Seremos protegidos pelos grandes homens e mulheres de nossas forças armadas, por nossa polícia, e, o que é mais importante, somos protegidos por Deus. Finalmente, precisamos pensar grande e sonhar ainda maior. Na América, entendemos que uma nação só vive enquanto estiver se esforçando. Não vamos mais aceitar políticos que falam muito e fazem pouco -que reclamam constantemente, mas nunca fazem nada a respeito dos problemas. A hora do discurso da boca para fora acabou. Agora é chegada a hora da ação. Não permitam que ninguém lhes diga que isso não pode ser feito. Nenhum desafio é capaz de derrotar o coração, a garra e o espírito da América. Não vamos fracassar. Nosso país vai vicejar e prosperar novamente. Estamos na aurora de um novo milênio, preparados para decifrar os mistérios do espaço, para libertar a Terra do sofrimento das doenças e para atrelar as energias, indústrias e tecnologias do amanhã. Um novo orgulho nacional vai inspirar nossas almas, animar nossas visões e sanar nossas divisões. É hora de lembrar aquelas palavras de sabedoria antiga que nossos soldados nunca esquecem: que, quer sejamos negros, pardos ou brancos, todos sangramos o mesmo sangue vermelho dos patriotas, todos desfrutamos das mesmas liberdades gloriosas e todos saudamos a mesma e grandiosa bandeira americana. Quer uma criança nasça no alastramento urbano de Detroit ou nas planícies do Nebraska, varridas pelos ventos, ela olhará para o mesmo céu noturno, encherá seu coração com os mesmos sonhos e recebeu o sopro de vida do mesmo Criador todo-poderoso. Assim, a todos os americanos, em cada cidade próxima ou distante, pequena ou grande, de montanha a montanha e de oceano a oceano, ouçam estas palavras: Vocês nunca mais serão ignorados. Sua voz, suas esperanças e seus sonhos vão definir nosso destino americano. E sua coragem, sua bondade e seu amor nos guiarão para sempre neste caminho. Juntos, Tornaremos a América Grande Outra Vez. Tornaremos a América Rica Outra Vez. Faremos a América Sentir Orgulho Outra Vez. E Tornaremos a América Segura Outra Vez. E, Sim, Juntos, Tornaremos a América Grande Outra Vez. Obrigado, Deus Os Abençoe e Deus Abençoe a América." ( * ) Tradução de Clara Allain