Palmeiras se assusta com valores e descarta negócio com Eduardo Vargas

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda atento ao mercado, o Palmeiras descartou um possível reforço para o ataque. O atacante Eduardo Vargas, estrela da seleção chilena e atualmente no Hoffenheim-ALE, foi novamente oferecido ao clube palestrino nas últimas semanas.

Diante das poucas oportunidades pela equipe alemã - atuou em apenas cinco jogos na Bundesliga -, Eduardo Vargas procura um novo destino para encontrar mais tempo de jogo. O jornal AS colocou o Palmeiras como um dos possíveis destinos. O atual campeão brasileiro, entretanto, considerou o jogador "caro".

O Palmeiras, pelo alto valor apresentado pelos empresários e a atual disposição dos atacantes [Alecsandro, Lucas Barrios e Willian] para a função de centroavante, descartou o investimento no chileno de 27 anos. Foi a segunda vez na qual Eduardo Vargas acabou ligado a uma transferência para o Palmeiras. Durante a janela de transferências de julho do ano passado, o nome do jogador também surgiu como opção na Academia de Futebol. O atual campeão nacional trata o elenco como fechado para a temporada 2017, apesar de seguir atento ao mercado de transferências.

Boas oportunidades de negócios, tanto para saídas quanto para entradas, serão analisadas pela diretoria da equipe alviverde. Eduardo Baptista, entretanto, se mostra satisfeito com o atual grupo de atletas disponível para o ano. Apesar de se mostrar propenso a mais uma chegada ao elenco, treinador elogiou as opções de ataque. Alecsandro inicia o ano como titular e joga neste sábado contra a Chapecoense.

"Estou muito satisfeito com o que temos, mas o Palmeiras é uma equipe grande e está sempre atento ao mercado. Difícil encontrar um centroavante unanimidade. Gostei muito das movimentações do Barrios e do Alecsandro, e ainda temos o Willian", destacou. "Temos que analisar esses [Alecsandro, Barrios e Willian], mas o mercado está aberto e estamos observando", complementou o técnico, sem citar o nomes de Miguel Borja, que não escondeu o desejo de se transferir para o futebol brasileiro neste momento.