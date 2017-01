Curitiba comemora com festa o Dia Nacional do Fusca

(foto: Reprodução/ Facebook)

O Fusca é, definitivamente, um clássico. E em Curitiba, os fãs prometem fazer uma bela festa para comemorar os 58 anos de Brasil, completados nesta sexta-feira (20).

Na Capital, o Dia Nacional do Fusca (DNF) reúne apreciadores não só do Paraná, mas também de outros estados e até mesmo países vizinhos, como Argentina e Paraguai.

Esta será a 11ª edição do evento e acontecerá no domingo, na sede da Unisociesc, no Pinheirinho, das 7h às 17 horas. Para visitantes a entrada é gratuita, mas aqueles que quiserem expor seu próprio veículo devem pagar a inscrição de R$ 10 mais um quilo de alimento por carro.

O evento contará com Fuscas de diferentes épocas e estilos, além da companhia de "parentes" como os clássicos Kombi e Variant. Além disso, haverá comércio de peças, sorteio de brindes, premiações para os expositores, espaço recreativo para crianças e praça de alimentação.

Pré-DNF



No sábado, um dia antes do Dia Nacional do Fusca, será realizado o pré-DNF no Armazém Garagem Bar, a partir das 17 às 23 horas. O espaço terá praça de alimentação e também serão feitos sorteios de brindes.