Sergio Moro antecipa volta das férias para ir ao velório de Teori Zavascki

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil)

O juiz federal Sergio Moro, responsável pelas ações da Operação Lava Jato na primeira instância, antecipou as voltas das férias e chega nesta sexta-feira à Curitiba. Ele estava no exterior e decidiu voltar ao país para participar do velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki. A previsão é que ele volte ao trabalho em fevereiro.

O ministro morreu na tarde de ointem em um acidente aéreo na região de Paraty, no litoral fluminense. Ele era o relator de todos os processos da Lava Jato que chegavam ao STF.

Depois da tragédia, Moro chegou a afirmar que estava "perplexo" com a morte do ministro, que segundo ele foi um "grande magistrado e um herói brasileiro, exemplo para todos os juízes, promotores e advogados deste país".