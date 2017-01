Principais governos europeus condenam protecionismo de Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os governos das três principais economias da Europa condenaram o protecionismo defendido por Donald Trump em seu discurso de posse como presidente dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (20). Sem citar nome do republicano, o presidente da França, François Hollande, disse que não é possível e desejável que um país se afaste da economia mundial, em referência ao desejo do americano de priorizar a indústria local. "Fechar as fronteiras como recomendam alguns, entre os quais o que presta julgamento em Washington, quem quer impor taxas ou direitos para impedir a entrada de produtos nos EUA, equivale a por em questão o trabalho", disse. Com a declaração, ele fez alusão também ao programa de campanha de Marine Le Pen, da extrema direita do país, que é uma das candidatas à sua sucessão nas eleições de 23 de abril. O vice-primeiro-ministro alemão, Sigmar Gabriel, alertou que o mundo deve se preparar para "tempos difíceis" nos próximos anos. "O que ouvimos foi um tom fortemente nacionalista. Foi um discurso extremamente sério." O ministro do Tesouro britânico, Philip Hammond, disse que a posse criará mais incerteza na Europa que o "brexit". Para ele, a mudança no governo americano é um "grande problema" para toda a Europa. Hammond também citou a preocupação com a mudança na proteção militar da Europa —o republicano considera a Otan obsoleta e no discurso disse que voltará os recursos militares para a proteção dos EUA. "Qualquer coisa que mude a mude a atual situação da Europa, que é vizinha da Rússia, mas que vive sob a proteção dos EUA como vive, vai alterar as dinâmicas da União Europeia", afirmou.